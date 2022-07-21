السعودية تحافظ على موقعها كأكبر مورد نفطي للصين رغم المنافسة الروسية

بلغ إجمالي واردات الخام التي ضختها المملكة العربية السعودية إلى الصين، نحو 43,3 مليون طن (1,75 مليون برميل يومياً) منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 حتى يوليو/تموز الجاري، لتحافظ السعودية بذلك على موقعها كأكبر مورد نفط للصين منذ بداية العام الجاري، رغم إقبال المشترين الصينيين على الإمدادات المنخفضة السعر من روسيا في الشهرين الأخيرين، وفقاً لتقرير صادر عن “رويترز”.

واستفاد المشترون الصينيون من الإمدادات المنخفضة السعر للنفط الروسي للشهر الثاني في يونيو/حزيران وسط عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتفيد بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، بأن إجمالي واردات النفط الروسي، بما يشمل الإمدادات التي تضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغ 7,29 مليون طن بزيادة نحو 10% عن العام الماضي.

ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يونيو، التي بلغت ما يعادل نحو 1,77 مليون برميل يومياً، دون المستوى القياسي المسجل في مايو البالغ نحو مليوني برميل يومياً، وهو المستوى الذي توقعه المحللون.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من خام روسيا منذ بداية العام حتى الآن 41,3 مليون طن، بارتفاع 4% على أساس سنوي، لكنها ما زالت أقل عن السعودية التي ضخت 43,3 مليون طن (1,75 مليون برميل يومياً) إلى بكين.