السعودية تحافظ على مركزها كأكبر مصدر نفطي للصين رغم الصعود الروسي

أظهرت بيانات اليوم السبت أن روسيا احتلت مكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث في تموز / يوليو، حيث كثفت مصافي التكرير المستقلة مشترياتها من الإمدادات المخفضة مع خفض الشحنات من الموردين المنافسين مثل أنجولا والبرازيل، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7,15 مليون طن أو ، بزيادة 7,6% عن العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من المملكة العربية السعودية 6,56 مليون طن أو 1,54 مليون برميل يومياً بتراجع نسبته 1,6%، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

ومع ذلك ، كانت الإمدادات الروسية في يوليو، أي ما يعادل حوالي 1.68 مليون برميل يومياً، أقل من المستوى القياسي المسجل في أيار / مايو والذي اقترب من مليوني برميل يومياً.

وبلغ إجمالي الواردات النفطية الصينية من روسيا حتى تاريخه 48,45 مليون طن، بزيادة 4,4% عن العام الماضي، ولا تزال متخلفة عن السعودية التي صدرت إلى الصين 49,84 مليون طن منذ بداية 2022، أو أقل بنسبة 1% عن مستوى العام الماضي.

وقد تراجعت واردات الصين من النفط الخام في يوليو بنسبة 9.5% عن العام السابق، حيث سجلت أحجام التداول اليومية ثاني أدنى مستوى لها في أربع سنوات ، حيث خفضت المصافي المخزونات وتعافي الطلب المحلي على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.

وقلصت المشتريات الروسية القوية الإمدادات المنافسة من أنجولا والبرازيل، والتي انخفضت بنسبة 27% على أساس سنوي و 58% على التوالي.

وأبلغت الجمارك عن عدم وجود واردات من فنزويلا أو إيران الشهر الماضي. وتجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفاً من التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية.