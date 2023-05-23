السعودية تجمع 4,33 مليار ريال من صكوك مايو

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أيار / مايو 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى حوالي 4.339 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.339 مليار ريال .

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.305 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، وبلغت الشريحة الثانية 3.034 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي من خلال القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، بحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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