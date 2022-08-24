السعودية تجلي مواطنيها المصابين في حادث ريزا بطائرتين طبيتين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، الأربعاء، انه تم اجلاء المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأبنائهم المواطنين في كل مكان.

فيديو | بتوجيه #الملك_سلمان و #ولي_العهد.. سفارة المملكة في تركيا تجلي بالتنسيق مع وزارة الصحة المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا لاستكمال علاجهم في المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/3dSgeK8LWT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2022

وفقًا للسفارة غي بيان أصدرته السبت الماضي فإن حافلة كانت تنقل سياحاً من الجنسية السعودية في مدينة ريزا اصطدمت بمكعب إسمنتي تسبب بحدوث إصابات للعديد من المتواجدين فيها.

وأوضحت قناة “الإخبارية” السعودية أنه يوجد بين الركاب الـ23، 4 أطفال، في حين تم نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى وحالتهم ما بين المتوسطة والخطيرة، موضحة أن سفارة المملكة بتركيا تتابع الحادث والحالة الصحية للسياح المصابين أولا بأول.

بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، إجلاء المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن pic.twitter.com/rMGXCjdh9u — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August 24, 2022

وأوضح رئيس قرية أسمالي يرماك (حيث وقع الحادث) رمضان يانيك، ، قائلا: “حسب ما ورد من معلومات، فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب، وقد تم إخراج 23 شخصا، أصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.