السعودية تجرّم استغلال المعادن دون رخصة بعقوبة السجن لسنتين وغرامة مليون ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن بدء العمل بالمرسوم الملكي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم:

باستغلال الرواسب لغرض بيعها

من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها

وتنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني يأتي:

للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة

المحافظة على البيئة

ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية

الحفاظ على البيئة وحقوق المستثمرين

كما يدعم القرار ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها، ويؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، مبينة أنه ووفق النظام من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المعادن التي يتضمنها هذا القرار تشمل الرواسب عامة مثل:

الرمل العادي

مواد البحص

مواد الردميات

الجرانيت

الخامات الصناعية كافة

الذهب

الفضة

النحاس

الزنك

الرصاص

خام الحديد

الأحجار الكريمة وشبه الكريمة

الخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح