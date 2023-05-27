السعودية تجرب الاستمطار الاصطناعي في الفضاء

نشر رائد الفضاء السعودي علي القرني، أمس الجمعة، تغريدة عبر تويتر من الفضاء كشف فيها عن بدأ تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى أو ما يعرف تجاوزاً بانعدام الجاذبية.

وجاء ذلك بعد مرور أربعة أيام من وصول رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء لإجراء تجارب بحثية وعلمية.

وقال “القرني”، وبيده صندوقاً أخضر، إن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

وأكد أن تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة حال نجاحها، مؤكداً أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله ?#نحو_الفضاء



The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023

ويأتي ذلك في حين تتولى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، الإشراف على تجربة الاستمطار في بيئة الجاذبية الصغرى الهادفة إلى محاكاة عملية البذر السحابي التي تُستخدم في المملكة وعديد من الدول لزيادة معدلات هطول الأمطار.

وتهدف التجربة إلى مساعدة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر -ومنها عمل الأمطار الصناعية- للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ، وستسهم التجربة أيضاً في تحسين فهم الباحثين لتقنية الاستمطار مما يعمل على زيادة معدلات الأمطار في العديد من الدول.

وكان رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” يوم الاثنين الماضي، في رحلة تنظمها شركة إكسيوم سبيس، نحو محطة الفضاء الدولية ISS.، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

وأثناء المهمة، سيجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتقنية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، منها تقنية الاستمطار التي بدأوا بها.

ووصلت المركبة دراغون إلى المحطة الفضائية الدولية في تمام الساعة 13:12 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين الماضي، بحسب تغريدة لمهمة إكسيوم، في رحلة تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء.

وكانت المملكة العربية السعودية أنشأت الهيئة السعودية للفضاء في أواخر العام 2018، وأطلقت في 2022 برنامجاً لإرسال رواد إلى الفضاء.

السعودية تشتري 5 طائرات حديثة لاستمطار السحب

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوم 11 مايو/أيار الماضي، اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ وتُعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات.

وقال “الفضلي” إن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، بالإضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بتقنيات الاستمطار كافة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البيئة أسامة فقيها أن السعودية تُعد ثاني دولة في العالم تمتلك هذا النوع من طائرات الأبحاث، موضحاً أن برنامج الاستمطار الصناعي يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام إن برنامج الاستمطار أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة، مضيفاً أن الأعمال التشغيلية للبرنامج حققت نجاحًا بنسبة تجاوزت 97 بالمئة، وأن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت (3.5) مليارات متر مكعب من المياه على المناطق المستهدفة، طبقاً لأجهزة قياس كميات الأمطار في المناطق المستهدفة، كما يعمل فريق من المختصين في البرنامج على توثيق جميع البيانات المحصلة؛ ليتم تقييمها من خلال مراكز الأبحاث العالمية ونشرها لاحقاً

وأضاف أن البرنامج أكمل خلال مراحله الثلاث (626.67) ساعة طيران من خلال (190) مهمة استمطار، باستخدام (3405) شعلات على أجواء المناطق المستهدفة، مبيناً أن برنامج استمطار السحب يُعد أحد مخرجات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويتولى المركز تنفيذها لتتكامل مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق تنمية الموارد.

وكانت العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى من برنامج استمطار السحب انطلقت في 27 أبريل/نيسان 2022 بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار؛ وإيجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة المساحات الخضراء إلى جانب تكثيف الغطاء النباتي؛ لمواجهة التصحر وتخفيف مظاهر الجفاف من خلال كوادر وطنية مؤهلة وتتميز بأعلى جاهزية، ويسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.