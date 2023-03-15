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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تتيح تأشيرات عبور لسائقي الشاحنات في العراق

السفارة السعودية في العراق تعلن إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات الترانزيت عبر منفذ عرعر الحدودي الذي يربط الدولتين الشقيقتين

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السفارة السعودية في العراق تعلن إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات الترانزيت عبر منفذ عرعر

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العراق عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات الترانزيت عبر منفذ عرعر الحدودي الذي يربط الدولتين الشقيقتين.

وأوضحت السفارة السعودية لدى العراق، في بيان، أنه انطلاقاً من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإنها تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.

وأضافت أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.

منفذ عرعر الحدودي

شكل افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية قبل نحو ثلاث سنوات محطة مهمة في تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق مكاسب كبيرة للجانبين وإنهاء سنوات طويلة من القطيعة.

منفذ عرعر الحدودي

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أعلنت، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بشكل رسمي –بعد انقطاع دام نحو 30 عاماً- وذلك لأغراض تجارية، ثم تطور لاحقاً ليُسمَح بمرور المسافرين من مواطني الدولتين.

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