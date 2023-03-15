السعودية تتيح تأشيرات عبور لسائقي الشاحنات في العراق

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العراق عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات الترانزيت عبر منفذ عرعر الحدودي الذي يربط الدولتين الشقيقتين.

وأوضحت السفارة السعودية لدى العراق، في بيان، أنه انطلاقاً من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإنها تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.

إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات ( الترانزيت ) عبر سفارات وقنصليات #المملكة_العربية_السعودية بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية بإتجاه #منفذ_جديدة_عرعر الحدودي مع جمهورية #العراق الشقيق.

???? pic.twitter.com/LpZpFBLwWc — السفارة في بغداد (@KSAEmbassyIRAQ) March 14, 2023

وأضافت أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.

منفذ عرعر الحدودي

شكل افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية قبل نحو ثلاث سنوات محطة مهمة في تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق مكاسب كبيرة للجانبين وإنهاء سنوات طويلة من القطيعة.

منفذ عرعر الحدودي

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أعلنت، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بشكل رسمي –بعد انقطاع دام نحو 30 عاماً- وذلك لأغراض تجارية، ثم تطور لاحقاً ليُسمَح بمرور المسافرين من مواطني الدولتين.