السعودية تتيح تأسيس شركة بـ 800 ريال فقط

تتيح المملكة العربية السعودية للمستثمر البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة تضامنية، يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ يكونون مسؤولين فيها شخصياً عن جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

ومن خلال الخدمة التي يوفرها #المركز_السعودي_للأعمال يتم ما يلي:

إصدار السجل التجاري وعقد التأسيس.

إصدار رخصة تجارية فورية (اختياري).

فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

التسجيل في العنوان الوطني لدى البريد السعودي #سُبل.

التسجيل في الغرف التجارية حسب الموقع.

الرسوم والشروط:

المستفيد من الخدمة : سعودي – خليجي (مقيم)

مدة تنفيذ الخدمة : فوري.

رسوم الخدمة : 800 ريال سعودي.

رسوم النشر : 500 ريال سعودي.

وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة أهلية، أو جمعية خيرية، أو وقفاً؛ ليخوله حق تأسيس شركة أو المشاركة في شركة.

وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.

ألا يكون السجل التجاري مشطوباً أو موقوفاً أو منتهياً، في حال كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً.

أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):

وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء.

ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن 25% في حال كانت الشركة مختلطة.

ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.