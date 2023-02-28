السعودية تتيح استقدام العمالة المنزلية من بوروندي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، وأضافتها إلى قرارها السابق، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، مشيرةً إلى الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي والذي يبلغ 7,500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي وتضيفها لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام. pic.twitter.com/2KXH5wTKaj — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 28, 2023



ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في أيلول / سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريال، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريال، ومن سيرلانكا 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.