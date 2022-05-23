السعودية تتوقع نمو الاقتصاد 7.4 بالمئة

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الإثنين، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 7.4 بالمئة العام الحالي بحسب وكالة الاناضول.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي التي بدأت بمنتجع دافوس في سويسرا، الإثنين وتستمر أربعة أيام. وقال الجدعان “نتوقع نمو القطاع النفطي بنسبة 19 بالمئة العام الحالي”. وتتماشى توقعات الوزير السعودي مع تلك الصادرة عن مؤسسات دولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.6 بالمئة، والبنك الدولي 7 بالمئة.

وتستفيد السعودية من ارتفاع أسعار وإنتاج النفط، كونها أكبر مصدر وثالث أكبر منتج للخام في العالم. وتوقع الجدعان أن يبلغ معدل التضخم 2.3 بالمئة بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن بلاده تعاملت مع التضخم مبكرا. وكان معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، قد ارتفع خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 2.3 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ يونيو/حزيران 2021، عندما سجل 6.2 بالمئة