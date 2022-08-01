السعودية تتنافس على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، أن أربعة اتحادات وطنية أبدت رغبتها في استضافة نهائيات مسابقة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

وأعربت كل من السعودية، الأردن، أستراليا، وأوزباكستان عن رغبتها باستضافة البطولة القارية.

واقفل الاتحاد الآسيوي نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم باب قبول طلبات الترشح على أن يعلن عن الفائز بشرف الاستضافة خلال عام 2023.

وستشهد كأس آسيا للسيدات 2026 مشاركة 12 منتخباً بدلاً من 8.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل قد أعلن عن نية الترشح لاستضافة المسابقة في ظل الدعم السخي واللامحدود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف أن الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها.

وأشار إلى أن الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخًة مميزة لكرة القدم النسائية.

وكانت أستراليا استضافت كأس آسيا للسيدات عام 2006، في حين نالت الأردن هذا الشرف عام 2018.