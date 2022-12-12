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السعودية تتطلع لصفقة بقيمة 600 مليون دولار للمصرف المتحد المصري

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للدولة في مصر في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار ، حسبما قالت مصادر مطلعة على هذا الأمر لوكالة بلومبرغ.
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يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للدولة في مصر في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار، حسبما قالت مصادر مطلعة على هذا الأمر لوكالة بلومبرغ.

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الاتفاق

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها:

  • إن السعودية توسع دعمها للاقتصاد المصري، وقد تتم عملية الاستحواذ من خلال وحدة الاستثمار السعودية المصرية التابعة للصندوق والتي تأسست في وقت سابق من العام الحالي للاستثمار في الاقتصاد المصري.
  • قد يتم الانتهاء من الاتفاق خلال الشهر الحالي ، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق بعد على الشروط النهائية.

لا تعليق

وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق. وبحسب موقعه على الإنترنت ، فإن المصرف المتحد ، الذي تأسس عام 2006 ، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.

الدعم السعودي لمصر

وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة حيث تتطلع إلى تعزيز الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة، بالنسبة لمصر:

  • تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.
  • استحوذت شركة ريدي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد
  • قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص الاستثمار وهذا أهم من الودائع حيث يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى

فواتير الغذاء

تسابق مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، الزمن لتأمين الدعم المالي من حلفائها العرب في الخليج لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود. وقد خفضت البلاد قيمة عملتها مرتين هذا العام وتوصلت إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من المقرر الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

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