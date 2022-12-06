السعودية تتطلع لحصة بقيمة 500 مليون دولار في كريدي سويس

ارتفع سهم بنك كريدي سويس بنسبة 7.5 في المئة على خلفية احتمال حصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على حصة في البنك الاستثماري السويسري.

استثمارات سعودية

ذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن:

الأمير محمد قد يستثمر حوالي 500 مليون دولار في هذا البنك، ومن غير الواضح ما إذا كانت خطوة ولي العهد تأتي بصفته الشخصية أو من خلال أدوات استثمارية أخرى في المملكة

ويُعد البنك الأهلي السعودي، المملوك بنسبة 37 في المئة من قبل صندوق الثروة السيادية في البلاد، بالفعل مستثمر رئيسي بقيمة 4 مليارات دولار في هذا البنك

ومن شأن استثمار إضافي من قبل السعودية أن يعزز الثقة في جهود إعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك

كما أن هناك مستثمرين آخرين محتملين من بينهم بوب دياموند، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز ومؤسس ورئيس شركة أطلس ميرشانت كابيتال

لا تعليق

امتنع بنك كريدي سويس عن التعليق على الخبر، كما لم يستجب مركز الاتصالات الدولية في السعودية على الفور لطلب التعليق. فيما واصل البنك، الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، مكاسبه عندما ساعدت تصريحات رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان حول تحسن وضع السيولة على كسر سلسلة الخسائر التي استمرت 13 يوما.

مايكل كلاين

قال المسؤولون التنفيذيون في البنك إن العديد من الأطراف مهتمة بالاستثمار فيه تحت إشراف صانع الصفقات المخضرم مايكل كلاين، وبالتالي فإن:

الاستثمار المحتمل لولي العهد السعودي سيكون دليلا آخر على قوة علاقات كلاين في الشرق الأوسط

كانت علاقاته في المملكة جزءا رئيسيا من خطط البنك الاستثماري وزيادة رأس المال. لقد شارك بشكل مباشر في المساعدة في تنظيم استثمارات البنك الوطني السعودي، مما سمح له بالاستحواذ على حصة تصل إلى 9.9 في المئة، بحسب مصادر على دراية بالمحادثات

تعود روابط صانع الصفقات مع الشرق الأوسط إلى أيامه في سيتي غروب على الأقل حيث قاد المفاوضات خلال الأزمة المالية بشأن ضخ 7.5 مليار دولار لرأس المال من أبوظبي. كما أشرف على فريق سيتي غروب الذي ساعد داو للكيماويات في الحصول على تمويل من هيئة الاستثمار الكويتية.

سندات جديدة

أعلن بنك كريدي سويس الاثنين أنه أكمل أيضا إصدار سندات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، كجزء من خطط لدعم ميزانيته العمومية، وسيقدم خطة تمويل محدثة لعام 2023 عندما يصدر أرباح الربع الرابع في 9 فبراير/شباط المقبل. وسيبدأ تداول الأسهم الجديدة في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.