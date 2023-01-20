السعودية تتطلع لتقديم عرض لشراء الفورمولا 1 بقيمة 20 مليار دولار

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن صندوق الثروة السيادي السعودي ينتظر الفرصة لمحاولة إضافة الفورمولا 1 إلى محفظته المتنامية في الاستثمارات الرياضية.

وأكد المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أن المراحل الأولى من الصفقة تعثرت خلال العام الماضي حيث لم تكن “ليبرتي ميديا” مالكة حقوق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى “فورمولا 1″، مهتمة بعملية البيع التي بلغت قيمتها أعلى بكثير من 20 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وشدد المسؤولون على أن صندوق الاستثمارات العامة ما يزال مهتما بالأصل وسيقدم عرضاً جاداً إذا غيرت “ليبرتي ميديا” رأيها وقررت البيع.

لقطة من أحد سباقات الفورمولا 1

ولم يستجب ممثلو صندوق الاستثمارات العامة وليبرتي ميديا لطلبات التعليق على الموضوع لدى سؤالهم من قبل “أريبيان بزنس”.

وتستثمر المملكة العربية السعودية في الرياضة حيث تنفتح على المزيد من أشكال الترفيه على النمط الغربي في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وفي السنوات الأخيرة، تم شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كما استضافت السعودية أحداث رياضية عالمية بما في ذلك مباريات في كرة القدم والملاكمة والجولف وسباق الفورمولا 1.

كذلك تم في الآونة الأخيرة ربط صندوق الاستثمارات العامة بمحاولة شراء منظمة “دبليو دبليو إي” للترفيه الرياضي الخاصة بالمصارعة الحرة.

وكانت “ليبرتي ميديا” قد استحوذت على الفورمولا 1 عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار.

وتستضيف منطقة الشرق الأوسط 4 سباقات من بطولة العالم، هي البحرين والسعودية وقطر والإمارات.

وأبرمت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، صفقة رعاية تاريخية مع الفورمولا 1 في عام 2020.

وقد تضاعف سهم “ليبرتي ميديا” الذي بأكثر من الضعف في السنوات الأربع الماضية، مما يمنح العلامة التجارية للبطولة قيمة سوقية تبلغ حوالي 15.2 مليار دولار.