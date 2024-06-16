السعودية تتصدر عربيا والصين الأولى عالميا بالدبلوماسية بأكثر من 173 سفارة

حلت السعودية في المرتبة الاولى بين كل الدول العربية بأكبر عدد من السفارات لها حول العالم فيما نجحت تركيا والهند في تنمية شبكاتهما الدبلوماسية بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، وتصدرت الصين بمرتبة أكثر الدول دبلوماسية من خلال عدد السفارات وهو الأعلى على المستوى العالمي بقرابة 173 سفارة حول العالم بحسب ما أظهره مؤشر الدبلوماسية العالمية لعام 2024 الصادر عن معهد لوي (Lowy Institute’s Global Diplomacy Index).

يدرج الرسم البياني أكثر 25 دولة لها أكبر عدد من السفارات في جميع أنحاء العالم. ويظهر تمتع الصين بحضور دبلوماسي أكبر في أفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتقدم الولايات المتحدة في الأمريكتين وأوروبا وجنوب آسيا.

يصنف الرسم البياني أفضل 25 دولة بها أكبر عدد من السفارات في جميع أنحاء العالم من فيجيوال كابيتلست.

والأمر اللافت هو ما تكسبه الصين، ومثلا تدير تايوان حاليا 110 مراكز دبلوماسية خارجية في جميع أنحاء العالم، معظمها تم اعتمادها رسميًا كبعثات دبلوماسية، مما جعلها في المرتبة 33 على المؤشر. وهناك فقط 12 مركزا رسميا أي تلك الدول التي لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان باعتبارها جمهورية الصين. وتكافح تايوان للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية الرسمية القليلة المتبقية لها وتختار الصين الدول من خلال الإغراءات الاقتصادية وغيرها. في يناير 2024، أصبحت ناورو أحدث دولة تنقل اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، مما أدى إلى الإغلاق الفوري لسفارتي تايوان وناورو لدى كل منهما.

ومنذ عام 2017، حولت سبع دول أخرى أيضًا اعترافها إلى بكين. وفي وقت النشر، تم اعتماد 14 مركزا رسميًا فقط من أصل 110 منصبًا لتايوان في الخارج.