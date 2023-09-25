السعودية تتصدر السياح العرب بـ إسطنبول يليها العراق والكويت

أشار تقرير لوكالة الأناضول أن إسطنبول استقبلت أكثر من 11 مليون سائح في 8 أشهر خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وبين السياح العرب احتلت السعودية المركز الأول والعراق في المركز الثاني والكويت في المركز الثالث.

وتصدر الروس قائمة السياح الأجانب بـ179 ألفا و17، ثم الألمان بـ127 ألفا و487، ثم الإيرانيون بـ101 ألفا و459، وفق بيانات الوزارة عن شهر أغسطس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية الأحد، أن عدد السياح في أغسطس/ آب الماضي ارتفع 4.9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وبلغ مليونا و747 آلفا و611 سائحا. وأضاف أن إجمالي عدد السياح خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بلغ 11 مليونا و524 ألفا و246 سائحا.

İstanbul 2023 yılının 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artışla 11.524.246 yabancı ziyaretçi ağırladı.



Ağustos ayında ise ziyaretçi sayısı 1.747.611 oldu.



(Ağustos 2023)?

1⃣ ??Rusya

2⃣ ??Almanya

3⃣ ??İran



Ayrıntısı? https://t.co/jqQw3fZAl8 pic.twitter.com/QhZBVeojVV — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 24, 2023

يذكر أنه بعد الاعتداء على سائح كويتي جرى الإفراج عن المعتدي بعد اعتراضات حزبية ، وجرى توقيف أتراك يحرضون على الكراهية، وألقي القبض على عدد من المُحرّضين على كراهية العرب من الأتراك فيما تم الإفراج عن الشاب الجامعي الذي اعتدى على سائح كويتي. وأوقفت السلطات الصحافي التركي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع “آيكيري” المعروف بمُناهضته للأجانب واللاجئين السوريين في تركيا، علما بأن إنفاق السيّاح العرب والخليجيين يقدّر بـ 4000 دولار للسائح الواحد مُقابل 800 دولار للأجنبي.