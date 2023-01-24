السعودية تتصدر الدول العربية بالزوار الوافدين في 2022

سجلت السعودية عدداً قياسياً من الوافدين والزوار الدوليين أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حيث يستهدف المسؤولون الحكوميون في المملكة استقطاب 100 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية هذا العقد.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أنه نظراً لهذه الأرقام غير المسبوقة فسيمثل قطاع السياحة المزدهر في المملكة نقطة تركيز رئيسية خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو/أيار 2023.

وستنعقد القمة السعودية لهذا العام على خشبة المسرح العالمي لسوق السفر العربي، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على أهمية المملكة في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي للسفر والسياحة الآن بعد أن بدأت المشاريع الضخمة على قدم وساق.

وسيشهد سوق السفر العربي 2023 بالإضافة إلى القمة السعودية مشاركة مجموعة من الشركات العارضة السعودية، بما في ذلك كلاً من الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وشركة أسماء للضيافة وعين الرياض وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند وآي تريب ودور للضيافة وشركة سدانه العقارية وغيرها الكثير.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط “ستوفر القمة السعودية لسوق السفر العربي 2023 منصة مثالية يمكن من خلاله لمتخصصي السفر وصانعي السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها استكشاف الفرص والتحديات في قطاع السياحة المتنامي في المملكة”.

وأضافت “نتوقع أن تمثل المملكة العربية السعودية تمثيلاً قوياً في النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي بدءًا من التطورات الضخمة القادمة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر إلى كيفية تعزيز أحدث إصلاحات وتعديلات التأشيرات في المملكة المتعلقة بقطاع السفر”.

وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية استقطبت أكثر من 18 مليون زائر في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ (14.8 مليون سائح) والمغرب بـ (11 مليون سائح) التي احتلت المرتبة الثانية والثالثة في المنطقة على التوالي.

وارتفع الإنفاق السياحي في السعودية أيضاً العام الماضي، حيث وصل إلى 7.2 مليار دولار في النصف الأول من 2022 وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار في البلاد، حيث سيسلط نخبة من أبرز خبراء السفر من جميع أنحاء العالم الضوء على هذه الإحصائيات كجزء من سلسلة الجلسات وحلقات النقاش التي تركز على المملكة العربية السعودية.

وسيستكشف برنامج سوق السفر العربي 2023 كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام “العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية”، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة مثالية للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام في المستقبل من خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، الذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة الاستدامة للجوائز ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023، وسيتم التعرف على الشركات العارضة بناءً على مدى نظرها في التأثير البيئي لأجنحتها، فضلاً عن جهودها للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.

وسيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

لتسجيل الحضور لمعرض سوق السفر العربي 2023 يرجى زيارة الرابط:

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