السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في الاستثمار في التجارب الرقمية

الرياض تستضيف معرض التجربة الرقمية في الشرق الاوسط 2023 الذي يقدم رؤى معمقة حول الاستراتيجيات الرقمية

نسبة 74% من المؤسسات تبذل جهوداً دؤوبة لتطوير مزيد من التجارب الرقمية

نسبة 68% من الشركات تؤكد وجود خطط لديها لاستثمار ما يزيد على 200 ألف دولار أمريكي في تجارب العملاء الرقمية خلال عام 2024

انطلق معرض التجربة الرقمية في الشرق الأوسط 2023 في الرياض. وتزامن انطلاق المعرض مع الكشف عن نتائج تقرير معلومات التجربة الرقمية، الذي يوفر نظرة معمقة حول خطط الاستثمار والاستراتيجيات الرقمية للمؤسسات في السعودية والشرق الأوسط، ويرسم مسارها لعام 2024.

وأظهرت نتائج التقرير وجود توجه كبير لدى الشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا نحو تعزيز استثماراتها في حلول الذكاء الاصطناعي، حيث أثبت هذه التقنية والأتمتة الرقمية أهميتهما في تعزيز ولاء العملاء والارتقاء بمستويات النمو والكفاءة.

وتماشياً مع ذلك، تعمل 81% من الشركات على تكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. كما بدأت 46% من الشركات في إعادة تقييم روبوتات الدردشة، وتقوم 27% منها بإعادة التفكير في منصات إدارة علاقات العملاء، وتعمل 23% منها على تعزيز ترجمة اللغات الطبيعية.

اعتماد التكنولوجيا لتطوير التجارب الرقمية

كما يُعد اعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق الاستفادة القصوى من ردود أفعال العملاء أمراً مهماً للغاية، لا سيما مع الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسات لتعزيز ولاء العملاء وتسريع وتيرة النمو. ويؤكد 76% من قادة الأعمال أن العملاء يتوقعون استمرارية الابتكار من خلال المنتجات والخدمات الرقمية التي تسهم في توفير قيمة مستدامة، ولذلك تعمل 74% من المؤسسات على تطوير مزيد من التجارب الرقمية، في حين كشفت 63% من الشركات عن تعزيز استثماراتها في تقنية التجارب الرقمية.

ويوفر التقرير أيضاً تحليلات حول اعتمادات الميزانية لنشر الحلول التكنولوجية، حيث أكدت نسبة كبيرة من الشركات بلغت 68% عن وجود خطط لديها لاستثمار ما يزيد على 200 ألف دولار أمريكي لتجارب العملاء خلال عام 2024. كما التزمت 28% منها بتخصيص استثمارات تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي في المجال نفسه.

وتحظى الفعالية برعاية العديد من الجهات، بما فيها شركة فيرينت وشركة يونيفور وقنوات شركة الاتصالات السعودية وشركة مطارات الرياض وسي سي سي التابعة لشركة الاتصالات السعودية وشركة صلة الخليج وشركة كونكت إنسايتس وشركة أوروس وشركة 2 رينج. كما تشاركت مجموعة من الجهات البارزة عدداً من الرؤى الجديدة والمبتكرة، بما فيها أرامكو وشركة كوكا كولا وشركة التعاونية وأمانة منطقة الرياض ونيوم وطيران أديل ووزارة الثقافة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفيرجن ميجاستور وغيرهم الكثير، مما وفر رؤى وخبرات قيمة حول تحقيق الاستفادة الأمثل من التجربة الرقمية.