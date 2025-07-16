السعودية تتصدر الاستثمار الجريء بالنصف الأول من 2025

كشف تقرير صادر عن منصة ماجنيت، المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، أن السعودية استحوذت على 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في المنطقة خلال النصف الأول من 2025. كما سجلت المملكة رقمًا قياسيًا في عدد الصفقات، حيث بلغت 114 صفقة خلال الفترة نفسها. هذا الأداء يؤكد جاذبية السوق السعودية وقوة اقتصادها، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و بـ 860 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، تجاوزت المملكة العربية السعودية إجمالي تمويل رأس المال الجريء لكامل عام 2024. يأتي ذلك في توقيت لافت حيث يشهد العالم تراجعاً في أسواق رأس المال الجريء بالشركات الناشئة وخاصة بالأسواق الناشئة بحسب ماجنيت. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الوحيدة في أسواق رأس المال الجريء الناشئة التي سجلت نموًا في التمويل وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوزت مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 300 صفقة. ازداد نشاط الدمج والاستحواذ في جميع أنحاء المنطقة، مسجلاً أعلى عدد من صفقات الدمج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2022. ارتفع نشاط المستثمرين للنصف الأول من العام الثاني على التوالي، مدفوعًا بارتفاع مشاركة المستثمرين الدوليين. وارتفع نشاط الصفقات في مرحلة منتصف المدة بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة، ليصل إلى مستويات قياسية.

وأعلنت شركة “لوسيديا“، الشركة السعودية المختصة في إدارة تجارب العملاء (CXM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، عن إغلاق جولة استثمارية من الفئة “Series B” بقيمة 112.5 مليون ريال سعودي. تُعد هذه الجولة الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت يشهد تراجعاً في أسواق رأس المال الجريء بالشركات الناشئة عالمياً وخاصة بالأسواق الناشئة بحسب ماجنيت.