السعودية تتسلم راية تنظيم دورة الألعاب العربية 2027

تسلمت المملكة العربية السعودية مساء السبت راية تنظيم النسخة 16 من دورة الألعاب العربية المقرر لها صيف العام 2027 عقب انتهاء النسخة 15 على الأراضي الجزائرية يوم السبت 15 يوليو/تموز 2023.

وقال الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر “المملكة العربية السعودية تتسلم علم اللجان الأولمبية كونها البلد المستضيف للدورة السادسة عشر 2027.. أهلاً بالوطن العربي في المملكة”.

رســميًا ?✅



– المملكة العربية السعودية تتسلم علم @UANOC كونها البلد المستضيف للدورة السادسة عشر 2027 ??



أهـلًا بالوطن العربي في المملكة ? pic.twitter.com/h4XmS5A5kT — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) July 15, 2023

وكانت المملكة أبدت رغبتها في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة المقرر إقامتها في العام 2027، وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية؛ الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون في العاصمة الجزائر.

واستضافت الجزائر دورة الألعاب الرياضية العربية على مدار العشرة أيام الماضية، في الفترة من 5 إلى 15 يوليو/تموز 2023، واستطاعت التصدر بـ 253 ميدالية.

وشملت ميداليات الجزائر في هذه البطولة 105 ميدالية ذهبية، و76 ميدالية فضية و72 برونزية، وتبعتها تونس في المركز الثاني برصيد 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية و47 فضية و51 برونزية، وجاء المغرب في المركز الثالث برصيد 84 ميدالية، بواقع 21 ذهبية و38 فضية و25 برونزية.

وتنافس أكثر من 1200 رياضي من 22 دولة عربية في 22 رياضة مختلفة على مدى 10 أيام، وتمكن المنتخب السعودي من حصد الميدالية الذهبية في فئة كرة القدم على حساب سوريا في المباراة النهائية.