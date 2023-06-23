السعودية تتراجع عن فكرة تنظيم كأس العالم 2030 (تقارير)

قررت السعودية واليونان ومصر، في اجتماع عقد الأربعاء، عدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وفقاً لما نشرته مواقع اخبارية محلية يونانية.

وكشفت صحيفة “كاثمريني”، أن مسؤولين من اليونان والسعودية ناقشوا التراجع وعدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030، والذي كان من المقرر أن يشمل مصر أيضًا.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب، في ظل وجود رغبة دولية من أجل تنظيم البطولة في أوروبا وبالتحديد في إسبانيا والبرتغال.

فيما ذكر موقع “غريك ريبورتر“، أن ممثلي السعودية واليونان توصلوا الأربعاء إلى قرار عدم تقديم ملف الترشح.

ولم تعلن أي دولة من الثلاث المذكورة، التقدم رسميًا بمثل هذه الملف أو التخطيط لتنظيم كأس العالم.

لكن فرانس برس، قالت إن السعودية التي تشهد انفتاحًا اجتماعيًا واقتصاديًا، ترغب في تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نسخة كأس العالم عام 2030.

Greece, Saudi Arabia, and Egypt to Withdraw Joint World Cup Bid https://t.co/GYHt09Wk1L — Greek Reporter (@GreekReporter) June 21, 2023

وأعلن المغرب الترشح ضمن ملف يشمل أيضًا البرتغال وإسبانيا لاستضافة هذه النسخة من بطولة كأس العالم، أملا في أن تصبح ثاني بلد عربي يستضيف البطولة بعد تنظيم قطر للنسخة الماضية عام 2022، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا عام 2010.

وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي منتصف الشهر الجاري فإن الملف المشترك “سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”.

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لنسخة 2030، ولكن مع عدم تواجد نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك، وفقاً لوكالة “رويترز”.