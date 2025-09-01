السعودية تتجاوز الخطط مع وصول نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 65.4% قبل الموعد

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً غير مسبوق في ملف الإسكان، حيث تجاوزت المستهدف المحدد لعام 2025، لتصل نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024. وكشف هذا الإنجاز التقرير السنوي لبرنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030، الذي صدر بعنوان “من القرار للاستقرار”، مؤكداً فعالية المبادرات والدعم الحكومي في تحقيق أحد أبرز أهداف الرؤية. إنجازات نوعية ودعم متواصل أوضح التقرير أن هذه القفزة النوعية جاءت بفضل المبادرات والحلول السكنية والتمويلية التي قدمها البرنامج، حيث استفادت أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال العام الماضي. كما تمكنت أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي. وفي تفاصيل الإنجازات، بيّن التقرير أن عام 2024 شهد توقيع عقود متنوعة، شملت: أكثر من 13 ألف عقد لأراضي وزارة البلديات والإسكان. نحو 16 ألف عقد للبناء الذاتي. أكثر من 49 ألف عقد للوحدات السكنية الجاهزة. أكثر من 27 ألف عقد للبيع على الخارطة. استراتيجية ناجحة ودعم للاقتصاد أكد التقرير أن استراتيجية برنامج الإسكان نجحت في تحقيق هذه النتائج المتميزة رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية استقطبت شركاء من القطاع الخاص، وساهمت في توفير فرص وظيفية واستثمارية، مما دعم الاقتصاد الكلي وزاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يأتي هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70%، وتمكين كل أسرة سعودية من الحصول على مسكن ملائم بكل يسر.

