السعودية تبني 3 ملاعب جديدة وتطور 4 لاستضافة كأس آسيا 2027

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ملف استضافة كأس آسيا 2027 حظي بتوجيه ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع لاستضافة بطولة مميزة، حيث تستضيف ملاعب الرياض، جدة والدمام نهائيات أكبر حدث كروي قاري في ثمانية ملاعب أساسية من بينها:

3 ملاعب جديدة هي: استاد الرياض، استاد القدية، استاد الدمام.

· 4 ملاعب سيتم إعادة بنائها وتطويرها بشكلٍ مختلف وهي: استاد الملك فهد، استاد الأمير فيصل بن فهد، استاد الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير سعود بن جلوي،

· 3 ملاعب ستحظى ببعض التجهيزات الإضافية وهي :مدينة الملك عبدالله الرياضية، استاد الأمير عبدالله الفيصل، استاد جامعة الملك سعود.



وبيَّن المسحل أن ملف المملكة المتكامل نجح في كسب ثقة الاتحادات الآسيوية، متضمنًا أهم المزايا والعوامل المؤهلة لنجاح البطولة، وإكسابها صبغة فريدة من نوعها، إذ تشهد ثمانية ملاعب مباريات البطولة، مبينًا أن المملكة تتطلع لإحداث نقلة نوعية في البطولة التي انطلقت عام 1956، وإقامة بطولة استثنائية وفق كافة المستويات والمقاييس.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن استضافة كأس آسيا تشكل فرصة لإبراز التفوق الكروي وشغف السعوديين بكرة القدم، إلى جانب إبراز الثقافة والفنون والكنوز السياحية والطبيعية والحضارية التي تحتضنها مناطق المملكة كافة.

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت عرضاً للملف المقدم من المملكة لاستضافة 2027 ، استهله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالترحيب بالآسيويين والتأكيد على الجاهزية التامة لتقديم نسخة متميزة من البطولة الآسيوية، عقب ذلك تم استعراض ما اشتمل عليه الملف من قبل الرئيس التنفيذي لملف السعودية 2027 الأستاذ إبراهيم القاسم ولاعب المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد،وقد حظي العرض السعودي بإشادة الاتحادات الأعضاء والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يَعِد ملف السعودية 2027 بتجربة استثنائية في كأس آسيا وتقديم نسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة، تُترجم الشعار الخاص بالملف “معاً لمستقبل آسيا” إلى أرض الواقع، من خلال عدة مبادرات وتجارب سيتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد البطولة تُسهم في نمو وتقدم كرة القدم في قارة آسيا.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلنت رسمياً، أمس الأربعاء، فوز ملف المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، والتي أصبحت مؤخراً وجهة رئيسية لأكبر الأحداث الرياضية في العالم.

وكانت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي التي عقدت في مملكة البحرين، بحضور رؤساء الاتحادات القارية، أسندت مهمة تنظيم نهائيات النسخة التاسعة عشر من البطولة الآسيوية إلى المملكة، التي تقدمت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب الاستضافة في شهر شباط / فبراير 2020، بشعار يحمل رؤية جديدة لمستقبل كرة القدم الآسيوية “معاً لمستقبل آسيا”.