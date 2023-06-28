السعودية تبني محطة طاقة شمسية بـ 100 مليون دولار

أكمل كونسورتيوم يضم شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية و”تويوتا تسوشو” اليابانية وشركة “الطاقة رينيوبل أنيرجي” التابعة لمجموعة الزاهد السعودية تمويلاً لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 119 ميجاوات في وادي الدواسر.

بعد القرار الاستثماري النهائي الذي تم اتخاذه في وقت سابق، يعد الإغلاق المالي مع البنكين المحليين “أبيكورب” وبنك الرياض محطة بارزة أخرى للمشروع.

وتخطط شركتا “تويوتا تسوشو” و”توتال أنيرجيز” لبناء محطة طاقة شمسية بتكلفة 100 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.

ويعد المشروع الذي يقام في وادي الدواسر هو الأول لشركة “تويوتا تسوشو” في المملكة العربية السعودية، وسيكون بنظام المنتج المستقل، حيث سيتم بيع إنتاج المحطة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 119 ميغاواط، تجارياً.

ويتوقع التحالف المنفذ لمحطة الطاقة الشمسية أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في آذار / مارس 2025، وتتوزع ملكية الكيان الجديد “نور للطاقة المتجددة”، بواقع 40% لكل من “تويوتا” و”توتال” و20% لـ”الطاقة رينيوبل أنيرجي” التابعة لمجموعة الزاهد السعودية.

ويأتي المشروع بعد شهر تقريباً من توقيع شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “أكوا باور”، اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، بهدف تطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال سعودي (3.25 مليار دولار).

وتسعى السعودية ضمن رؤية 2030 للوصول إلى 50% من نسبة الطاقة المستهلكة عبر المصادر المتجدّدة بحلول عام 2030. حيث تعد مشاريع الطاقة النظيفة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاستدامة وتجنب الانبعاثات الكربونية.

وتخطط المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وتسرع من وتيرة الوصول إلى المستهدف عبر أكثر من 60 مشروعاً في إطار مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تشرين الأول / أكتوبر 2021، وتهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في كافة أنحاء المملكة.