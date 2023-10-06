السعودية تبني جسراً معلقاً في الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منافسة مشروع تصميم وتنفيذ جسر وادي لبن المعلق.

ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ تطوير جسر وادي لبن المعلق وزيادة طاقته الاستيعابية لمعالجة مشكلة التكدسات المرورية علي طريق الدائري الغربي في المنطقة الممتدة من طريق ابن حزم وحتى طريق جدة شاملا تطوير تقاطع طريق جدة مع الطريق الدائري.

وحددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض آخر موعد لطلب الكراسة في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وآخر موعد لتسليم العروض 19 نوفمبر 2023، وموعد فتح العروض 19 نوفمبر 2023.

وكان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، قال في عام 2021 إن عدد سكان الرياض سيتضاعف إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030. ووجه الجهات الحكومية بالعمل بشكل وثيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإعداد استراتيجية تنمية المدينة.

وتشمل بعض المشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع مترو الرياض، ومشروع الرياض آرت، المسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان الدولية، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، والرياض الخضراء، ومشروع تطوير الدرعية التاريخية.

وفي حزيران / يونيو الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لاستثمار 7.8 مليار دولار في معرض إكسبو 2030 إذا تم اختيار الرياض لاستضافة الحدث في نوفمبر 2030.

وقد كشفت السعودية عن المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023، بحضور مندوبي 179 دولة من أعضاء للمكتب الدولي للمعارض، ويستهدف المخطط تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، كما يعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسّد موضوع المعرض الرئيس: “معاً نستشرف المستقبل”.

وسيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي – الجاري تطويره حالياً – مما يسّهل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة “قطار الرياض” التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وقد جرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ 226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء؛ في توجه بصري يُطابق توجه المعرض ورؤيته التي تضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض.