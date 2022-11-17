السعودية تبني أكبر يخت في التاريخ يستوعب 60 ألف شخص

ستصبح المملكة العربية السعودية قريباً موطناً ليخت عملاق بتكلفة 5 مليارات دولار اسمه”بانغيوس”(Pangeos) . وسيتخذ المشروع الجديد شكل سلحفاة وسوف يكون قادراً على استيعاب ما يصل إلى 60 ألف شخص.

أكبر هيكل عائم

عند إنجاز تصنيع اليخت، سيصبح “بانغيوس” أكبر هيكل عائم تم بناؤه على الإطلاق.

يبلغ طول “بانغيوس” 550 متراً (1800 قدم) وارتفاعه 610 متراً (2000 قدم) في أوسع نقطة له – الأجنحة.

تم اقتراح وتصميم “بانغيوس” من قبل استوديو التصميم الإيطالي “لازاريني” .

اسم اليخت مستوحى من “بانغيا” Pangea ، القارة العملاقة التي كانت موجودة منذ ملايين السنين خلال أواخر حقب الحياة القديمة وأوائل الحياة الوسطى.

8 مليارات دولار خلال 8 سنوات

وفي حين لم يتم الكشف عن التصميمات الداخلية لـ “بانغيوس” بعد ، تتوقع لازاريني استثمار 8 مليارات دولار في البناء على مدى زمني يبلغ ثماني سنوات.

يضم اليخت العائم 19 فيلا و 64 شقة في كل جناح.

يتألف “بانغيوس” من تسعة أقواس مختلفة، مقسمة إلى عدة كتل. و تبدأ الأقواس من مدخل منطقة الميناء إلى الساحة الرئيسية، والتي تمتد إلى فيلا واسعة ذات شرفات تؤدي بعد ذلك إلى منازل خاصة وأبنية وشرفات على السطح، مع منطقة على شكل “صدفة” علوية تتيح إنزال العديد من المركبات الطائرة.

يتضمن تصميم المساحة السفلية 30000 خلية أو مقصورة عنقودية، بما يوفر حلاً عائماً غير قابل للغرق للطابق السفلي، والذي تم تصميمه ليتم تنفيذه بشكل أساسي من الفولاذ.

وسيضم “بانغيوس” حديقة على السطح ومركزاً تجارياً ونادياً شاطئياً وبنية تحتية عملاقة “Terashipyard” يبلغ عرضها 650 متراً وطولها 600 متر، ما يوفر وصولاً مباشراً إلى البحر.

وتم تصميم “بانغيوس” للإبحار حول العالم بدون توقف، حيث سيتم تزويده بـ:

إمدادات طاقة خضراء لا نهاية لها تقريباً.

9 محركات حلول نقل الحرارة HTS بقوة 16800 حصان لكل منها.

ومن المتوقع أن ينطلق “بانغيوس” بسرعة قصوى تبلغ 5 عقد (5,7 ميل في الساعة / 9,2 كيلومتر في الساعة)، مستمداً قوته من أمواج المحيط والسقف المغطى بالألواح الشمسية. بالإضافة إلى ذلك ، “يمكن أيضاً شراء المساحات الافتراضية للمركبة المائية ضمن مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال كما ذكرت “لازاريني”.