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Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

السعودية تبدأ نزع ملكية عقارات في المدينة المنورة

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في السعودية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية في المدينة المنورة.
ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم “محدّثة” والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.

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