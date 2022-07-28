السعودية تبدأ في تخصيص 10 مليارات ريال للتعامل مع آثار ارتفاع الأسعار العالمية

باشرت الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية تنفيذ التوجيهات الكريمة بتخصيص مبلغ في حدود 10 مليارات ريال للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، كما أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في أعقاب ترؤسه إجتماع لجنة الأمن الغذائي، استعرضت خلاله تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الأمن الغذائي لضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية واستقرار سلاسل الإمداد.

وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ (4.5) مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، وتخصيص (4.2) مليارات ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.