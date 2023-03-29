بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف والمركبات التي تتعقبها.

وقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه سيتم رصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ، والتطبيق سيتم عن طريق مسعفي الهلال الأحمر بواسطة نظام “أبشر“، وإن التطبيق يأتي عقب حملة توعوية أطلقتها هيئة الهلال الأحمر في فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق

أترك مسافة أمنه في مسارك تحميك وتحمي غيرك #افسح_الطريق pic.twitter.com/CS677jKHez — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) March 28, 2023

وحث المرور السعودي جميع مستخدمي الطريق على الإفساح لمركبات الطوارئ، ونبهت إلى أنه في حال كانت سيارة مستخدم الطريق عند إشارة المرور على السائق إفساح الطريق بصورة آمنة لا تشكل خطراً عليه أو على غيره.

وأوضحت أنه لو أدى الإفساح إلى تصوير السيارة عبر جهاز الرصد الآلي فإن الجهة المشغلة للنظام تتولى المراجعة، ولو سجلت مخالفة تجاوز الإشارة يحق لصاحب السيارة مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمدينة نفسها لطلب إلغائها.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها وكذلك لمن يقوم بتتبعها في المملكة وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 26/3/2023.

مرورهم أولوية .. لإنقاذ حياة !#افسح_الطريق pic.twitter.com/DiPuRWkgtn — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) March 26, 2023

وجاء ذلك بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير/شباط الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.