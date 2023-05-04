تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، صباح يوم غدٍ الجمعة، في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج العام الحالي 1444 هـ ممن أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية.

وسيكون التسجيل متاحاً حتى السابع من شهر ذي الحجة في حال توفر مقاعد في الباقات المخصصة لحجاج الداخل ولم تشغر حتى التاريخ المحدد، بسبب عدم سداد الدفعات المالية أو إلغاء الحجز من قبل المواطنين والمقيمين، إذ سيتم طرح المقاعد مرة أخرى للحجز عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نسك” الإلكتروني.

لقاحات الحج

كانت وزارة الصحة قد وجهت، مساء يوم الثلاثاء الماضي، تنبيهاً مهماً للحجاج وضيوف بيت الله الحرام، بضرورة الحرص على أخذ جميع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن.

احرص على أخذ جمیع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن بإذن الله.

احجز موعدك الآن عبر تطبيق صحتي.#حج_بصحة — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 2, 2023

وأوضحت الوزارة أنه يمكن حجز موعد الآن عبر تطبيق صحتي، وهناك خمس خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات، وهي فتح التطبيق والذهاب إلى “المواعيد” وحجز موعد جديد وحجز موعد حضوري ولقاحات الحج.