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السعودية: تباطؤ التضخم الشهري للمرة الأولى منذ أشهر

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى:

  • زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4,4%.
  • أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3,3%.
  • تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4,6%.
  • ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6,1%.
ارتفاع التضخم في السعودية بنسبة 3.1% خلال سبتمبر

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2% مقارنة بأسعار شهر أيلول / سبتمبر الماضي بسبب:

  • ارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة0,9%.
  • ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 1,1%.

أسعار الجملة

كما نشرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر لعام 2022، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 4,6% على أساس سنوي مقارنة مع شهر أكتوبر 2021، فيما شهد استقراراً مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

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