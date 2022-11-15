السعودية: تباطؤ التضخم الشهري للمرة الأولى منذ أشهر

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى:
- زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4,4%.
- أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3,3%.
- تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4,6%.
- ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6,1%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2% مقارنة بأسعار شهر أيلول / سبتمبر الماضي بسبب:
- ارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة0,9%.
- ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 1,1%.
أسعار الجملة
كما نشرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر لعام 2022، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 4,6% على أساس سنوي مقارنة مع شهر أكتوبر 2021، فيما شهد استقراراً مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.