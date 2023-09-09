السعودية تؤكد سلامة مواطنيها في المغرب

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب ليلة أمس “إقليم الحوز” المغربي والأقاليم المجاورة له، مؤكدة سلامة المواطنين، وتهيب بهم التقيد بتعليمات السلطات المعنية بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية للتأكد من عدم وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة.

تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، pic.twitter.com/NnyhN4lBpi — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) September 9, 2023



كما أعربت السفارة عن صادق مواساتها وتعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة.

وقد ضرب زلزال “إقليم الحوز” المغربي، أمس، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل حوالى 1037 شخصاً، وإصابة أكثر من 1200 شخص بجروح. كما تم تسجيل العديد من الخسائر المادية جراء انهيار عدد من المباني السكنية والمنشآت العامة في “إقليم الحوز” والأقاليم المجاورة.