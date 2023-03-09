by فادي طنّوس

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السعودية تؤكد استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، وشدد على تأييدها كل المواقف الداعمة للتوصل إلى حل سياسي.

by فادي طنّوس
السعودية

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “نؤكد على أهمية العلاقة مع روسيا.. ونحرص على استقرار أسواق الطاقة العالمية”.

واضاف: “نسعى للتوصل لاتفاق سلام في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يعقبه حوار سياسي”.

مشيراً إلى أنه “يجب البحث عن سبيل لتحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

من جهته، قال لافروف: “لا نرى أي رغبة من الجانب الأوكراني في إجراء حوار جدي للتوصل لاتفاق”، مضيفا “اتفقنا مع السعودية على أن الحل السياسي عبر الحوار هو الخيار الأفضل في كل القضايا”.

وتابع: “ندعم كل الجهود لحل القضية الفلسطينية، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط دون حلها”.

وأضاف: “بحثت مع الجانب السعودي الجهود السياسية لحل الأزمة السورية ونأمل في عودة سوريا إلى الجامعة العربية ورفع كل العقوبات المفروضة على دمشق”.

وأردف قائلا: “نسعى بالتنسيق مع السعودية إلى التوصل لحل سياسي في اليمن”، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على تحقيق التوازن في السوق الدولية للطاقة بالتعاون مع السعودية.

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