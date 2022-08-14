السعودية تؤسس هيئة للطرق لتعزيز الاستثمار والابتكار

أعلن في المملكة العربية السعودية عن إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية التي نشرتها الصحيفة الرسمية أم القرى (رابط الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق)

وتوضح الجريدة الرسمية “أم القرى” الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وضمن الصيغة المنشورة في الصحيفة يظهر أنه سيتم إقرار المقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها بعد 3 أشهر، بحسب المادة السادسة في الفقرة 16 والتي تنص على أنه سيتم اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

وستعمل الهيئة مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق.

أبرز ما تحدث به معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser في قناة العربية بعد اعتماد #الهيئة_العامة_للطرق #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/geXf9T4rdJ — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) August 3, 2022

إحصائيات لعام 2020