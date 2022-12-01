السعودية: تأشيرة زيارة شخصية تسمح بأداء العمرة والتنقل في المملكة

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

كما تسمح التأشيرة بالآتي:

تأدية مناسك العمرة

الزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

زيارة المواقع الدينية والتاريخية.

حضور الفعاليات الثقافية.

التنقل بين مناطق ومدن المملكة.

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وذكرت “الخارجية”، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة “التأشيرات”. كالتالي:

تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية من خلال خدمة الأفراد في المنصة.

تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

تعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.

يتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية“، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن “طلب دعوة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج “طلب تأشيرة دخول” في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال:

الدخول إلى منصة التأشيرات

اختيار أيقونة “ استعلام “.

“. تعبئة البيانات المطلوبة

النقر على “استعلام” لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.