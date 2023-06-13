أعلنت وزارة السياحة السعودية، حديثاً، عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتأشيرة شنغن وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الذين يرغبون في زيارة السعودية من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع وزارة الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة السياحة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وكانت لائحة التأشيرات المعدلة قد منحت استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن على أن يكون قد تم تفعيلها، وذلك بالدخول للدولة المانحة للتأشيرة لمرة واحدة على الأقل.

بيان صحفي | #وزارة_السياحة تعلن عن تسهيلات جديدة تمكن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنغن الدخول إلى المملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/SsJHLZIOw8 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) June 12, 2023

أقارب حامل التأشيرة

يدخل في هذا الاستثناء أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح في أثناء وجودهم في السعودية الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، لافتة الانتباه إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

ودعت وزارة السياحة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa