السعودية: تأشيرات دخول مجانية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر

تتيح بطاقة “هيا” لحامليها دخول المملكة برفقة ثلاثة من أصدقائهم أو أقاربهم

أعلنت هيئة السياحة بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة إصدار تأشيرة دخول متعددة مجانية إلى المملكة. وتتيح هذه البطاقة لحامليها البقاء في المملكة لما يصل إلى 60 يومًا، ولا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل مسبقًا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

وأعلنت أيضا عن منح بطاقات “هيا معي 3+1” التي تتيح لحامليها اصطحاب ثلاثة مرافقين عند دخول المملكة، سواء كانوا من الأصدقاء أو الأقارب.

ويشترط لدخول الممكلة مجانا أن يكون المسافر حاملًا بطاقة “هيا” سارية المفعول. وستتيح البطاقة لحاملها البقاء في المملكة 60 يومًا قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام. وهذا يعني أن حامل البطاقة سيتمتع بهذه المزايا قبل انطلاق بطولة كأس العالم وأثنائها وبعد إسدال الستار عليها.

ويقام مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وستتيح المملكة رحلات جوية لزيارة المواقع السياحية بالمملكة. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تسيير 40 رحلة جوية ترددية يوميًا من مدينتي الرياض وجدة إلى الدوحة، وسيزيد عدد الرحلات إلى 60 رحلة يومياً في الأيام التي يلعب فيها المنتخب السعودي.

وقد رفعت المملكة في وقت سابق جميع القيود على السفر الخاصة بفيروس كورونا.

بهدف جذب السياح إلى السعودية؛ #الهيئة_السعودية_للسياحة تواصل بناء الشراكات وتستقبل مختلف الزوار في يومها الثاني بمعرض سوق السفر العالمي #WTMLDN في #لندن. pic.twitter.com/Mpvm45vuQZ — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) November 8, 2022

ويمكنك التقدم للحصول على التأشيرة السياحية متعددة الدخول مجاناً عبر زيارة منصة MOFA واتباع الخطوات.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق عن قواعد جديدة تتيح للمقيمين في مجلس التعاون الخليجي تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول إلكترونية إلى السعودية عبر بوابة إلكترونية. ويسمح للمقيمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى منافذ المملكة البرية أو الجوية أو البحرية.

وبإمكان حاملي تأشيرات سياحية أو تأشيرات عمل صادرة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو دول منطقة “شنغن” الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة عند الوصول، شريطة أن يكون حامل هذه التأشيرة قد استخدمها مرة واحدة على الأقل لدخول البلد المانحة للتأشيرة.

وقد أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة تتبع نهجًا أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بالسياحة.