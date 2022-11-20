كأس العالم.. كيف استعد “الأخضر” السعودي لمواجهة راقصي التانغو؟

يلتقي المنتخب السعودي “الأخضر” مع نظيره الأرجنتيني “راقصو التانغو” في إطار المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب لوسيل.

وسيكون المنتخب السعودي، أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في تاريخ كأس العالم، وهو حسب عشاق الساحرة المستديرة يعني مسؤولية كبيرة لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام “راقصي التانغو”.





الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين



— تفاصيل مران الأخضر ?⬇

? https://t.co/xLaJTMaxXk . #الأخضر_في_المونديال pic.twitter.com/WryJc2gz1z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 19, 2022

وحول استعدادات “الأخضر” لهذه المواجهة الصعبة قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، للصحف السعودية: “هناك انسجام كبير بين اللاعبين، وأصبحنا على أهبّة الاستعداد للقاء الأرجنتين”.

وأضاف: “هناك حماس كبير لدى اللاعبين، ونسبة التركيز مرتفعة للغاية ولا توجد إصابات”.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن امله في إظهار مدى تطور الكرة السعودية خلال الأعوام الأخيرة.

وتوقع المسحل أن تشهد المباراة متابعة كبيرة من الجمهور السعودي في المدرجات.

ويمتلك “الأخضر” فرصة لكسر سلسلة تاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل إلى 36 مباراة بدون هزيمة وأصبح على بُعد مباراة واحدة من كسر رقم إيطاليا كأكثر فريق في التاريخ على صعيد سلسلة “اللا هزيمة”.

كما يمتلك نجوم المنتخب السعودي فرصا لكسر أرقام قياسية، ومنهم سالم الدوسري وسلمان الفرج اللذان يستطيعان الوصول إلى رقم سامي الجابر كأكثر اللاعبين تسجيلا للسعودية في كأس العالم، إذ يحتاج الثنائي إلى هدفين لمعادلة رقم الجابر.

وفي تصريحاته لصحيفة “الرياضة” المحلية قلل المسحل من تأثير فوز ميسي ورفاقه الأسبوع الماضي بخماسية نظيفة على منتخب الإماراتي “الأبيض”.

وقال المسحل: “لم نتأثر بالصورة التي ظهر عليها لاعبو الأرجنتين مؤخرا، إنها مجرد مباراة ودية لا يمكن الحكم على نتيجتها، فنحن نملك ملفا وافيا عن المنافس، يقوم الجهاز الفني بدراسته لوضع التكتيك المناسب”.

مهمة نارية

يشار إلى أن المنتخب السعودي أمام مهمة شاقة بعد أن وقع “الأخضر” في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك.

مشاركة “الاخضر” في مونديال قطر 2022، هي السادسة له في نهائيات كأس العالم.

والمنتخب السعودي هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال إلى جانب كل من منتخبي المغرب وتونس.

ويطمع المنتخب السعودي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد هذه المرة في بلوغ المرحلة الثانية، وتكرار تجربة عام 1994.

ويمتلك “الأخضر” كوكبة من النجوم يستطيعون صنع الفارق بينهم مدافع اليمين سلطان الغانم (28 عاما) لاعب نادي النصر السعودي، وسالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، الذي سجل 15 هدفا لمنتخب بلاده في 53 مباراة.

وفي حراسة عرين “الأخضر” الحارس الأكثر خبرة بين حراس المرمى الثلاثة في المنتخب محمد العويس (31 عاما)، إلى جانب الحارس الثاني محمد الربيعي.

وفي ثنائي قلب خط الدفاع يظهر اسما عبد الإله العمري من النصر السعودي وعلي البليهي.

وفي خط الوسط يقف لاعبا الهلال عبد الله المالكي ومحمد كنو في خط الوسط الدفاعي، وقلب هجوم المنتخب السعودي يقوده فراس البريكان.

وأعلن المدرب الفرنسي رينارد قائمة المنتخب السعودي المشاركة في مونديال قطر وضمت 26 لاعبًا هم: محمد العويس، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وعبدالله مادو، وحسان تمبكتي، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن العبود، وسامي النجعي، وهتان باهبري، وناصر الدوسري، وعلي الحسن، ورياض شراحيلي، وعبدالله عطيف، وهيثم عسيري، وصالح الشهري، وفراس البريكان.