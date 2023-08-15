السعودية وجوجل يطلقان أول برنامج في العالم لتدريب النساء

تواصل ألف امرأة يمثلنَ 28 دولة تدريبهن في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الأولى من برنامج Elevate الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع شركة جوجل كلاود Google Cloud كأول برنامج من نوعه في العالم يستهدف على مدى خمسة أعوام تدريب أكثر من 25 ألف امرأة من مختلف الدول في المجالات التقنية المتقدمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تستغرق المرحلة الأولى من البرنامج التي بدأت في مطلع شهر مايو/أيار الماضي قرابة أربعة أشهر يمر خلالها المتدربات بأربعة مستويات تدريبية مختلفة، تُقدم جميعها عن بعد، باستخدام طرق تعلُّم متنوعة وشاملة منها: نهج التعلم المُدمج، والدروس المُسجلة، ومعامل التدريب الذاتي، والتعلم القائم على المجموعات والتعلم المتزامن، والندوات المفتوحة والدورات الافتراضية، وكذلك التعلم العملي كالمعامل المتقدمة والمشاريع التخصصية.

ويشرف على تدريب هذه الدفعة عدد من الخبرات السعودية الشابة من سدايا منهم 7 مدربين وتسع مدربات، يقدمون المعارف المستفادة، من خلال 340 ساعة تدريبية مكثفة، عبر مسارين للمتخصّصات في مجالات التقنية وغير المتخصّصات الراغبات بتطوير مهاراتهن في هذه المجالات التقنية، كما يُقدم البرنامج جلسات تدريبية مجانية مصمّمة لمد المشاركات بالمهارات والخبرات اللازمة في تخصصات: مهندس السحابة، ومهندس البيانات، ومهندس تعلّم الآلة أو الأعمال السحابية.

وبلغ عدد المتخصصات في مجال التقنية خلال المرحلة الأولى 300 امرأة بينما من غير المتخصصات نحو 700 يمثلن جميعاً المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومصر، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، وتنزانيا، وسوريا، وتركيا، والجزائر، وكينيا، والهند، والأردن، والبرازيل، وغامبيا، وفيتنام، وأوغندا، وسوازيلاند، ولبنان، وليسوتو، والعراق، والمملكة المتحدة، والسودان، وتونس، ومولدوفا، واوزبكستان، وليبيريا.

ويستهدف برنامج Elevate على مدى خمسة أعوام تدريب أكثر من 25 ألف امرأة في العالم لتمكينهن من ممارسة المزيد من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي في الأسواق الناشئة ليتيح وصولهن إلى هذا المجال ومن هنّ متخصصات في مجالات التقنية والعلوم ومهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، بحيث يكنَّ أكثر استعدادًا لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال وذلك في إطار الإسهام في سدِّ الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم تحقيقَا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.