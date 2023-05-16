السعودية: برنامج تدريب للتمريض في المستشفيات الفرنسية

تعتزم وزارة الصحة السعودية تدشين برنامج تدريب للتمريض في المستشفيات الفرنسية وذلك بهدف تعزيز التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مجال الرعاية التمريضية المتخصصة وبتمويل شركة سانوفي الفرنسية للأدوية وتشارك في تنظيمه شركة جلوبال هيلث أكسيس.

والتقى وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان في مقر الوزارة بالرياض بالنائبة الفرنسية أميليا لاكرافي، بحضور مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالوزارة أحمد الفهيد، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وذلك في اجتماع تحضيري يسبق تدشين برنامج التدريب التمريضي بالتعاون مع مستشفيات فرنسية.

ويهدف البرنامج، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تعزيز التعاون بين فرنسا والمملكة في مجال الرعاية التمريضية المتخصصة، ومولته شركة سانوفي الدوائية وشاركت في تنظيمه شركة جلوبال هيلث أكسيس.

وأكد السفير الفرنسي خلال الاجتماع أن المملكة وفرنسا تحظيان بعلاقات ثنائية تغطي عدة قطاعات استراتيجية، لاسيما قطاع الصحة، مشيرًا إلى الاتفاقيات العديدة الموقعة بين الطرفين بهدف تطوير القطاع الصحي، معرباً عن رغبة بلاده في تأسيس كلية تمريض فرنسية – سعودية مشتركة.

ويستمر البرنامج لمدة يومين ابتداءً من 15 مايو/أيار، حيث يضم ثلاث جلسات يقدمها فريق من ستة أطباء وأخصائي تمريض من مستشفيات جامعتي نيس ورين، وسيُخصص اليوم الأول من البرنامج لمناقشة مستجدات رعاية المرضى الذين يعانون من الربو الحاد، فيما يناقش اليوم الثاني آليات التعامل مع أمراض الدم لدى الأطفال.