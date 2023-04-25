دخل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الأول لشهر شوال الجاري.

ويشمل 18 تخصصاً، هي التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.

وكان مجلس الوزراء وافق يوم 21 /04/ 1444هـ (25/11/2023) على تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات من الممارسين الصحيين على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر السادس التالي لصدور هذا القرار.

وكانت وزارتا العدل والصحة أعلنتا في نهاية عام 2022 عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

تفعيل آلية التخصصات

أوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

وقالت وزارة الصحة إن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل وزارة الصحة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

ووفرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، إضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة “خبرة” التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

وقال مصدر، لصحيفة “عكاظ” المحلية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة عمدت إلى التعميم على جميع الإدارات المختصة للتأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المستهدفة بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.

وشدد التعميم على جميع الإدارات المعنية بتزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء الطبية من الفئات المذكورة والرفع بأسماء من لا يقدم وثيقة التغطية التأمينية الإلزامية لمنسوبيها.

وأكد التعميم على عدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتباراً من التاريخ المحدد.

وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أقر جلسته في ربيع الآخر الماضي تطبيق النظام التعاوني الإلزامي وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819 وتاريخ 7 /‏10/‏ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289 وتاريخ 30 /‏9/‏ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين.

ويأتي ذلك تزامناً مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.

وتباشر وزارة العدل عبر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.

وسيسهم نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.

وتعد قضية الأخطاء الطبية شائعة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليوناً، وقدر مختصون في قطاع التأمين الطبي، قبل سنوات، عدد الأخطاء الطبية في المملكة بنحو 300 خطأ طبي في 2013، وأن أخطاء الولادة تصدرت تلك الأخطاء بنسبة 27 بالمئة.