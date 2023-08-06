السعودية: استقبال المتميزين حديثي التخرج في برنامج “جدير”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صباح اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل في برنامج “جدير” لتأهيل المتميزين اعتباراً من اليوم الأحد وحتى تاريخ 27 محرم 1445م الموافق 14 أغسطس/آب 2023م.

ويهدف البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة بكفاءة، حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج.

بدء التقديم على برنامج "#جدير" لاستقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل في مجالات العمل داخل الوزارة.



?|| للتسجيل:https://t.co/ZWQvfxrERh pic.twitter.com/GXfxjGNvzR — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2023

ويشمل التدريب على عدد من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة “مسار” بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد: https://www.hrsd.gov.sa/ar/ministry/about-ministry/jobs

ويأتي برنامج “جدير” ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أنها تسعى من خلال برنامج “جدير” إلى تحقيق استراتيجيتها المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي. ويستند البرنامج في ذلك الى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.