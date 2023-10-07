السعودية بحاجة إلى 150 ألف مهندس وملايين العمال

تشير تقديرات “ماكينزي” للاستشارات إلى أن القوة العاملة بمجال البناء من ذوي الياقات البيضاء في المملكة العربية السعودية سوف تتضاعف من مستويات عام 2021 قبل عام 2025، مما يضيف 150 ألف متخصص في مجال الهندسة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأضافت “ماكينزي” أن قوة العمل في قطاع التشييد ستزيد أكثر من ثلاث مرات، مما يضيف ملايين العمال الجدد. والطلب على مواد البناء سيضغط أيضاً على سلسلة التوريد محلياً مع النقص المتوقع في 16 من أصل 25 مادة مطلوبة، حسب التقرير.

وعلى الرغم من بناء قدرات إضافية من خلال شراكات تعاونية بين التصنيع والتوريد، فإن تعزيز ذلك من خلال إنشاء سلسلة توريد محلية من الشركات الوطنية من شأنه أن يساعد في سد العجز وتشجيع التعاون بين الكيانات.

وتوقعت “ماكينزي” أن تنفق المملكة العربية السعودية أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الصناعية والضخمة بين عامي 2025 و2028 مع وصول طفرة البناء في المملكة إلى ذروتها.