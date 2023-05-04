كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات في العمل من 7.2 ألف إصابة في الربع الأول من العام 2022 إلى 6.6 ألف إصابة في الفترة نفسها من 2023 بما يعادل 8.2 بالمئة.

وأظهرت النشرة التوعوية للسلامة والصحة المهنية وإحصائيتها للربع الأول، التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، زيادة أعداد المشتركين بنسبة 11 بالمئة، وارتفاع نسبة أعداد المنشآت المسجلة النشطة بنسبة 34 بالمئة.

كما ارتفعت الجهود التوعوية خلال الربع الأول من 2023، والتي شملت أكثر من 1600 زيارة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، و35 لقاءً تفاعلياً، استفاد منها 3 آلاف مشترك وأكثر من 7 آلاف منشأة.

ويُطبق تأمين الأخطار المهنية إلزامياً على جميع المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، مهما كان الجنس، أو الجنسية، أو السن؛ نتيجة الإصابات التي قد تقع على المشترك أثناء العمل، أو بسببه، أو عند تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.