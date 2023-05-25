السعودية.. انخفاض صادرات النفط بنسبة 26.5% في مارس

سجلت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية انخفاضاً خلال شهر آذار/مارس 2023 بنسبة 25.3% بالمقارنة على أساس سنوي؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية، في حين شهدت الصادرات النفطية تراجعًا بنسبة 26.5%.

وبلغت قيمة صادرات السعودية السلعية؛ وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الشهري، الصادر اليوم الخميس، 106.1 مليار ريال (28.3 مليار دولار) في شهر آذار/مارس، مقابل 142 مليار ريال (37.86 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت إيرادات صادرات النفط من المملكة العربية السعودية تراجعًا بمقدار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة 26.5%، لتصل في آذا/مارس، إلى 83.1 مليار ريال (22.16 مليار دولار)، من نحو 113.1 مليار ريال (30.16 مليار دولار) في آذار/مارس 2022.

في حين انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.6% في آذار/مارس 2022، إلى 78.3% في الشهر نفسه من العام الجاري، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير 2023 بمقدار 4.4 مليارات ريال بنسبة 4.4%.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنحو 20.6% على أساس سنوي، لتبلغ خلال آذار/مارس الماضي 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022.

وانخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 28.7% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 26.8 %في نفس الفترة. أيضا ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 7.2%بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير 2023.

أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في آذار/مارس 2023 بنسبة 9.8%،بمقدار 5.5 مليار ريال،حيث بلغت نحو 61.8 مليار ريال في آذار/مارس ،مقابل 56.3 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنحو 8.5%، إذ بلغت في شباط/فبراير الماضي نحو 4.9 مليار ريال.

وسجلت واردات النفط السعودي زيادة بنحو 2.9 مليار ريال (0.77 مليون دولار) على أساس شهري، مقارنة بإيرادات الشهر السابق (شباط/فبراير)، التي سجّلت 80.2 مليار ريال سعودي (21.38 مليار دولار).

وذكر تقرير الهيئة أن قيمة صادرات السعودية إلى الصين بلغت نحو 18.2 مليار ريال تمثل 17.1%من إجمالي الصادرات في شهر آذار/مارس 2023 ، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 10 مليار ريال بنسبة 9.5% من إجمالي الصادرات ، و 9.2 مليار ريال 8.7%من إجمالي الصادرات على التوالي،