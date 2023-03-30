أصدر وزير التعليم السعودي قراراً ينص على أن يكون إعلان الوظائف التعليمية قبل خمسة أشهر من موعد بدء العام الدراسي وأن يتم إعلان أسماء المقبولين قبل ثلاثة أشهر من موعد بدء العام الدراسي.

وأكد موقع “أخبار 24” السعودي أنه، وفقاً لقرار وزير التعليم يوسف البنيان، سيتم استثناء العام الدراسي القادم 1445هـ (2023/2024) مما ورد في القرار، وتحديد الاحتياج قبل إعلان الوظائف التعليمية بوقت كافٍ.

وتعلن وزارة التعليم، بين حين وآخر، طرح وظائف تعليمية لشغلها بالكوادر الوطنية في كافة محافظات ومناطق المملكة بما يغطي حاجة المدارس بالمراحل المختلفة من المعلمين والمعلمات.

وكان آخر إعلان وظائف لوزارة التعليم في يوليو/تموز الماضي، حيث فتحت باب التقديم على أكثر من 11.5 ألف وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ (2022/2023).