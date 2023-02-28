السعودية، الهاتف النقال وراء 78% من حوادث السير

كشفت الإحصائيات أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة العربية السعودية.

وأكد مجمع إرادة والصحة النفسية في الرياض أن الشخص الذي تنتابه رغبة ملحة أثناء قيادة السيارة لاستخدام الهاتف الجوال تؤكد بأن لديه سلوك إدماني على الهاتف، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في استخدامه.

وأوضح الاختصاصي النفسي عصام بن حمد الخضيري أن عدم القدرة على ترك الهاتف أثناء القيادة هو أحد معايير السلوك الإدماني، مبيناً أنه لا يمكن الجمع بين القيادة واستخدام الهاتف، مؤكداً أن التصرف الأمثل هو الوقوف على جانب الطريق في الأماكن المخصصة والرد على المتصل أو المرسل، حرصًا على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.