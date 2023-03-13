أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية في السعودية مشروع النشر الفوري لجميع القرارات الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة من لجان الاستئناف بعد تنقيحها من بيانات أطراف الدعوى بما يكفل المحافظة على خصوصية المتقاضين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يتيح المشروع الوصول السريع إليها من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك سعيًا منها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.

ويأتي نتاج ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية، وضمن اتفاقيات مستوى الخدمة SLAs وسياسة إجراءات تهدف لضبط العمليات وسلسلة الإجراءات لإتاحة القرار بشكل فوري ونشره حال صدوره، مع توفير أدوات بحث من خلال الموقع الإلكتروني تمكن من الوصول السريع من المتعاملين وشركاء العمل والمهتمين.

وكانت الأمانة العامة نشرت ما يزيد عن 200 قرار فوري خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك امتداداً لما نشرته مسبقاً من قرارات تزيد عن 6 آلاف قراراً قضائيًا نهائيًا؛ لتشكل بذلك وسيلة فعالة في تعزيز التوعية والشفافية، وإثراء الوعي الزكوي والضريبي والجمركي.

ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية للاطلاع على القرارات المنشورة في موقعها الإلكتروني او من خلال حسابات الأمانة العامة في منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000)