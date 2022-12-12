السعودية: النسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تحتضن الربابة المصرية ومقهى الفيشاوي

تشهد المملكة العربية السعودية حاليا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتنتهي في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

أهداف المهرجان

يهدف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” إلى أن:

يعكس تراث الجزيرة العربية وتاريخها بمختلف أركانه وتضاريسه

الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل

التوعية بأهميته وقيمته الوطنية

الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال

ركوب الإبل

وتأتي الفعاليات المتعددة التي حرصت إدارة المهرجان على إيجادها لتخاطب زواره من الأطفال بهدف تعزيز الموروث الخاص بالإبل لديهم إذ تشكّل فعالية تجربة ركوب الإبل وشد الحبل وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل والوعي بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات متنوعة.

قرارات تطويرية

وكان رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن أن المهرجان في نسخته السابعة سيشهد العديد من القرارات التطويرية، أبرزها اعتماد الفئات الملكية، التي تشمل فئات:

بيرق المـؤسس 80

سيف الملك 50

شلفا ولي العهد 20 “دق”

إضافة إلى إطلاق فئة جديدة في هذه النسخة من المهرجان وهي فئة “البداوة”، التي تشمل شوط الـبـداوة 40، وهي فئة لكل الألوان وفق شروط محددة، وذلك في إطار التطوير المستمر في القطاع، ولزيادة التنافس بما يحقق أهداف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

الربابة ومقهى الفيشاوي

وقد شهد المهرجان عزف الفنان المصري محمد القناوي على الربابة حيث قدم مجموعة من المقطوعات المتنوعة التي حظيت بإعجاب الحاضرين. كما أصبحت ساحة مقهى الفيشاوي في المهرجان منطقة جذب مسائية لمتابعي منافسات كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر. ويمكن من بعد عشرات الأمتار سماع أصوات المشجعين والتصفيق لتسجيل هدف هنا أوهناك، وعند أعلان صافرة الحكم انتهاء المباراة يمكن رؤية المشجعين في أرجاء الساحة التي تحيط بها المحلات التجارية.