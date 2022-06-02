السعودية: الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني

تأسيس شركة الصحة القابضة يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها

اشاد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بصدور الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

ويورد الدليل التعريفي للتحول الوطني في قطاع الصحة، بأن الشركة القابضة ستضم 5 شركات تغطي جميع مناطق المملكة، لتشمل كل من: “المنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية”. وستساهم هذه برفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية مثل برنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة.



